Видео курьезов на переговорах опубликовали в соцсетях российские СМИ. Без освещения сначала остались участники переговоров между делегациями из Украины и США.
Важно Россия должна отвести войска от границы с Украиной, – Блинкен
Свет пропал в начале переговоров Блинкена и Кулебы
Участники встречи только сели за стол переговоров и поздоровались, когда в помещении стало темно. На такую неожиданность дипломаты отреагировали возгласами удивления и смехом.
Правда, в темноте политики оставались недолго, уже через секунду свет включили. Заметно, что к ситуации и Кулеба, и Блинкен отнеслись с юмором.
На выключатель оперлась одна из участниц встречи
Пресс-секретарь Дмитрия Кулебы Георгий Тихий объяснил ситуацию: на выключатель оперлась сотрудница протокола:
Сотрудница протокола, державшая дверь, случайно прислонилась к выключателю. Свет пропал на полторы секунды, после чего она включила его обратно. Все посмеялись,
– написал Тихий.
Смотрите видео с исчезновением света в Стокгольме:
Темнота накрыла и встречу Лаврова и Шмид
Не обошла такая ситуация и министра иностранных дел Сергея Лаврова. В Стокгольме он встречался с генсеком ОБСЕ Хельгой Шмид, когда тоже выключили электроснабжение.
Постоянный представитель России в ОБСЕ Александр Лукашевич почему-то предложил устроить дискотеку. Сам Лавров был серьезным и призывал не опираться на стены, очевидно, и не задевать выключатели.
Смотрите видео со встречи Лаврова и Шмид:
Главное со встречи Блинкена и Кулебы:
- Главной темой встречи Блинкена и Кулебы стала ситуация безопасности в Украине.
- В частности, дипломаты обсудили тему жестких экономических санкций против России.
- Это произойдет в случае, если продолжится российская агрессия против Украины.
- США и Украина отметили важность стратегического партнерства между государствами.