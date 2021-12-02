Видео курьезов на переговорах опубликовали в соцсетях российские СМИ. Без освещения сначала остались участники переговоров между делегациями из Украины и США.

Важно Россия должна отвести войска от границы с Украиной, – Блинкен

Свет пропал в начале переговоров Блинкена и Кулебы

Участники встречи только сели за стол переговоров и поздоровались, когда в помещении стало темно. На такую неожиданность дипломаты отреагировали возгласами удивления и смехом.

Правда, в темноте политики оставались недолго, уже через секунду свет включили. Заметно, что к ситуации и Кулеба, и Блинкен отнеслись с юмором.

На выключатель оперлась одна из участниц встречи

Пресс-секретарь Дмитрия Кулебы Георгий Тихий объяснил ситуацию: на выключатель оперлась сотрудница протокола:

Сотрудница протокола, державшая дверь, случайно прислонилась к выключателю. Свет пропал на полторы секунды, после чего она включила его обратно. Все посмеялись,

– написал Тихий.

Смотрите видео с исчезновением света в Стокгольме:

Темнота накрыла и встречу Лаврова и Шмид

Не обошла такая ситуация и министра иностранных дел Сергея Лаврова. В Стокгольме он встречался с генсеком ОБСЕ Хельгой Шмид, когда тоже выключили электроснабжение.

Постоянный представитель России в ОБСЕ Александр Лукашевич почему-то предложил устроить дискотеку. Сам Лавров был серьезным и призывал не опираться на стены, очевидно, и не задевать выключатели.

Смотрите видео со встречи Лаврова и Шмид:

Главное со встречи Блинкена и Кулебы: