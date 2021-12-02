Відео курйозів на перемовинах опублікували у соцмережах російські ЗМІ. Без освітлення спочатку залишились учасники перемовин між делегаціями з України та США.

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Світло зникло на початку перемовин Блінкена та Кулеби

Учасники зустрічі лише сіли за стіл перемовин і привітались, коли у приміщенні стало темно. На таку несподіванку дипломати відреагували вигуками здивування та сміхом.

Щоправда, у темряві політики залишались недовго, вже за секунду світло увімкнули. Помітно, що до ситуації і Кулеба, і Блінкен поставились з гумором.

На вимикач сперлась одна з учасниць зустрічі

Прессекретар Дмитра Кулеби Георгій Тихий пояснив ситуацію: на вимикач сперлась співробітниця протоколу:

Співробітниця протоколу, яка тримала двері, випадково притулилася до вимикача. Світло пропало на півтори секунди, після чого вона включила його назад. Всі посміялися,

– написав Тихий.

Дивіться відео зі зникненням світла у Стокгольмі:

Темрява накрила і зустріч Лаврова та Шмід

Не оминула така ситуація і міністра закордонних справ Сергія Лаврова. У Стокгольмі він зустрічався з генсеком ОБСЄ Хельгою Шмід, коли теж вимкнули електропостачання.

Постійний представник Росії в ОБСЄ Олександр Лукашевич чомусь запропонував влаштувати дискотеку. Сам Лавров був серйозним і закликав не спиратись на стіни, вочевидь, і не зачіпати вимикачі.

Дивіться відео з зустрічі Лаврова та Шмід:

Головне з зустрічі Блінкена та Кулеби: