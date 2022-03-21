Из фракции ОПЗЖ выходят, чтобы не "отхватить" на улице, как Шуфрич, – Кравчук

из-за войны России против Украины во многих местных советах фракции ОПЗЖ распустили. В то же время, из этой фракции в Верховной Раде вышли уже 4 или 5 народных депутатов еще во время прошлого заседания ВРУ.

Об этом в эфире 24 канала сообщила народный депутат Евгения Кравчук. Она заметила, что больше половины нардепов из ОПЗЖ уехали за границу еще до начала полномасштабной войны.

К теме ОПЗЖ и партии Шария запрещают работать в Украине из-за связей с Россией

Боятся получить по зубам

Из фракции ОПЗЖ выходят, чтобы не "отхватить" на улице, как Шуфрич,

– отметила Кравчук.

По ее словам, ситуация с фракцией ОПЗЖ в Верховной Раде более сложная, чем в местных советах. Кравчук объяснила, что даже в случае самороспуска фракции и обретения ее депутатами внефракционного статуса – мандат они не потеряют.

То есть те, кто был во фракции ОПЗЖ, останутся народными депутатами. Поэтому, по мнению Кравчук, сейчас важно, какую позицию займут отдельные члены.

Я знаю, что внутри фракции дискуссии. Некоторые члены говорят, что нужно распускать ее и действовать как внефракционные депутаты, однако четко заявлять о своей позиции,

– отметила нардеп.

Вопрос пересмотрят после войны

Как подчеркнула Кравчук, сейчас лишить мандата этих нардепов невозможно, поскольку такая процедура прописана в Конституции Украины. В то же время вносить в нее изменения во время военного положения – запрещено.

Нардеп подчеркнула, что после военного положения необходимо будет пересмотреть этот вопрос. Кроме того, однозначно подумать о соответствующих изменениях в Конституцию.

Кравчук рассказала о причинах выхода из фракции членов ОПЗЖ: смотрите видео

Актуально – СНБО приостановил деятельность ОПЗЖ, партии Шария, социалистов и некоторых других партий: смотрите видео