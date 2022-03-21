Из фракции ОПЗЖ выходят, чтобы не "отхватить" на улице, как Шуфрич, – Кравчук
из-за войны России против Украины во многих местных советах фракции ОПЗЖ распустили. В то же время, из этой фракции в Верховной Раде вышли уже 4 или 5 народных депутатов еще во время прошлого заседания ВРУ.
Об этом в эфире 24 канала сообщила народный депутат Евгения Кравчук. Она заметила, что больше половины нардепов из ОПЗЖ уехали за границу еще до начала полномасштабной войны.
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Из фракции ОПЗЖ выходят, чтобы не "отхватить" на улице, как Шуфрич,
– отметила Кравчук.
По ее словам, ситуация с фракцией ОПЗЖ в Верховной Раде более сложная, чем в местных советах. Кравчук объяснила, что даже в случае самороспуска фракции и обретения ее депутатами внефракционного статуса – мандат они не потеряют.
То есть те, кто был во фракции ОПЗЖ, останутся народными депутатами. Поэтому, по мнению Кравчук, сейчас важно, какую позицию займут отдельные члены.
Я знаю, что внутри фракции дискуссии. Некоторые члены говорят, что нужно распускать ее и действовать как внефракционные депутаты, однако четко заявлять о своей позиции,
– отметила нардеп.
Вопрос пересмотрят после войны
Как подчеркнула Кравчук, сейчас лишить мандата этих нардепов невозможно, поскольку такая процедура прописана в Конституции Украины. В то же время вносить в нее изменения во время военного положения – запрещено.
Нардеп подчеркнула, что после военного положения необходимо будет пересмотреть этот вопрос. Кроме того, однозначно подумать о соответствующих изменениях в Конституцию.
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