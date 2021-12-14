Федеральное ведомство юстиции Германии удовлетворило запрос Украины о выдаче подозреваемого. На украинской территории мужчину встречали сотрудники прокуратуры, привлекали и Интерпол.
К теме Продавали личные данные миллионов граждан: киберполиция раскрыла масштабные схемы
Украинец наживался на доверии людей
Во время досудебного расследования установили, что украинец "зарабатывал" деньги, наживаясь на доверии людей. Он прикрывался хозяйственной деятельностью – заключением договоров на поставки товаров.
Мужчина давал долговые расписки, однако никаких обязательств выполнять не собирался. При этом мошенник нигде не работал и не занимался предпринимательством.
Мужчина обманул 5 человек
Таким "заработком" мужчина занимался в течение 2016 – 2018 годов: обманул 5 человек и получил 6 миллионов гривен. Однако этого ему оказалось недостаточно: на попытке "заработать" еще 260 тысяч его и разоблачили.
В сентябре 2019 года его объявили в международный розыск. В январе 2021 года – задержали на территории Германии.
Читайте также Заработали миллион: полицейский и медик в Киеве подделывали COVID-сертификаты
Коротко о последних резонансных случаях мошенничества:
- В польском городе Лодзь сотрудники полиции задержали 32-летнего гражданина Украины. Мужчина получил доступ к чужим банковским счетам.
- В Украине злоумышленник выдавал себя за работника СБУ и шантажировал иностранцев депортацией.
- Киберполиция Запорожья задержала двух подозреваемых в интернет-мошенничестве. Семейная пара обманула людей на 2 миллиона гривен.