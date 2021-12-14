Федеральне відомство юстиції Німеччини задовольнило запит України про видачу підозрюваного. На українській території чоловіка зустрічали співробітники прокуратури, залучали і Інтерпол.

До теми Продавали особисті дані мільйонів громадян: кіберполіція розкрила масштабні схеми

Українець наживався на довірі людей

Під час досудового розслідування встановили, що українець "заробляв" гроші, наживаючись на довірі людей. Він прикривався господарською діяльністю – укладанням договорів поставки товарів.

Чоловік давав боргові розписки, проте жодних зобов'язань виконувати не збирався. При цьому шахрай ніде не працював і не займався підприємництвом.

Чоловік обдурив 5 осіб

Таким "заробітком" чоловік займався протягом 2016 – 2018 років: обдурив 5 осіб і здобув 6 мільйонів гривень. Проте цього йому виявилось недостатньо: на спробі "заробити" ще 260 тисяч його і викрили.

У вересні 2019 року його оголосили в міжнародний розшук. У січні 2021 року – затримали на території Німеччини.

Зверніть увагу! Після прийому екстрадованого його передали правоохоронним органам. Тепер шахрая притягнуть до кримінальної відповідальності.

Читайте також Заробили мільйон: поліцейський і медикиня у Києві підробляли COVID-сертифікати

Коротко про останні резонансні випадки шахрайства: