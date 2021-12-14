Федеральне відомство юстиції Німеччини задовольнило запит України про видачу підозрюваного. На українській території чоловіка зустрічали співробітники прокуратури, залучали і Інтерпол.
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Українець наживався на довірі людей
Під час досудового розслідування встановили, що українець "заробляв" гроші, наживаючись на довірі людей. Він прикривався господарською діяльністю – укладанням договорів поставки товарів.
Чоловік давав боргові розписки, проте жодних зобов'язань виконувати не збирався. При цьому шахрай ніде не працював і не займався підприємництвом.
Чоловік обдурив 5 осіб
Таким "заробітком" чоловік займався протягом 2016 – 2018 років: обдурив 5 осіб і здобув 6 мільйонів гривень. Проте цього йому виявилось недостатньо: на спробі "заробити" ще 260 тисяч його і викрили.
У вересні 2019 року його оголосили в міжнародний розшук. У січні 2021 року – затримали на території Німеччини.
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Коротко про останні резонансні випадки шахрайства:
- У польському місті Лодзь працівники поліції затримали 32-річного громадянина України. Чоловік отримав доступ до чужих банківських рахунків.
- В Україні зловмисник видавав себе за працівника СБУ і шантажував іноземців депортацією.
- Кіберполіція Запоріжжя затримала двох підозрюваних в інтернет-шахрайстві. Сімейна пара обдурила людей на 2 мільйони гривень.