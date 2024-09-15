У ГСЧС и МВД показали кадры спасения. Отмечают, что хозяин наотрез отказался эвакуироваться без своей собаки.
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"Один из пострадавших отказывался эвакуироваться без своей собаки. Для наших спасателей каждая жизнь важна, поэтому достали из задымленной квартиры на 12 этаже и мужчину, и его домашнего любимца", – сообщили в МВД.
Момент спасения собаки: видео
Спасение четвероногого
Собаку поместили на специальные носилки, с помощью которых подняли ее на крышу. Ее владелец был эвакуирован через несколько минут.
В Харькове спасли собаку из многоэтажки, в которую попали россияне / Фото ГСЧС
Через несколько минут был спасен и мужчина – хозяина собаки / Фото ГСЧС
Корреспондентка 24 Канала Анна Черненко с места атаки сообщила, что сейчас с животным все в порядке. Спасенный мужчина также не пострадал.
Со спасенной собакой все в порядке: видео
Мужчина вместе со своим любимцем: видео
Спасенный мужчина счастлив спасению: видео
Справочно. Россияне сбросили на Харьков и близлежащие населенные пункты шесть авиабомб. Одна из них упала на многоэтажку, из-за чего пострадали 35 человек, среди которых трое детей. Работы по ликвидации последствий продолжаются.