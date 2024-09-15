У ГСЧС и МВД показали кадры спасения. Отмечают, что хозяин наотрез отказался эвакуироваться без своей собаки.

Смотрите также Удар по многоэтажке в Харькове: детям, которых ранила Россия, нет и 10 лет

"Один из пострадавших отказывался эвакуироваться без своей собаки. Для наших спасателей каждая жизнь важна, поэтому достали из задымленной квартиры на 12 этаже и мужчину, и его домашнего любимца", – сообщили в МВД.

Момент спасения собаки: видео

Спасение четвероногого

Собаку поместили на специальные носилки, с помощью которых подняли ее на крышу. Ее владелец был эвакуирован через несколько минут.



В Харькове спасли собаку из многоэтажки, в которую попали россияне / Фото ГСЧС



Через несколько минут был спасен и мужчина – хозяина собаки / Фото ГСЧС

Корреспондентка 24 Канала Анна Черненко с места атаки сообщила, что сейчас с животным все в порядке. Спасенный мужчина также не пострадал.

Со спасенной собакой все в порядке: видео

Мужчина вместе со своим любимцем: видео

Спасенный мужчина счастлив спасению: видео

Справочно. Россияне сбросили на Харьков и близлежащие населенные пункты шесть авиабомб. Одна из них упала на многоэтажку, из-за чего пострадали 35 человек, среди которых трое детей. Работы по ликвидации последствий продолжаются.