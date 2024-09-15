В настоящее время на месте происшествия в Харькове продолжается спасательная операция. В многоэтажке продолжают разбирать завалы, оказывать помощь травмированным и фиксировать очередные военные преступления России.

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Сколько детей среди пострадавших в Харькове

Директор Центра экстренной медицинской помощи в Харькове Виктор Забашта рассказал, что среди раненых в Харькове по меньшей мере трое детей. Всем им еще нет 10 лет.

Забашта отметил, что в целом дети, пострадавших от российского удара, получили осколочные ранения, переломов, ушибов, сотрясений головного мозга, а также незначительных ожогов. Сейчас с ними работают медики и оказывают необходимую помощь.

На этот раз оккупанты обстреляли многоэтажный дом в Немышлянском районе Харькова. Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов рассказал, что разрушен один подъезд дома, а также зафиксирован пожар на 9 этаже.

Под завалами многоэтажки могут быть люди, поэтому спасатели продолжают поисковую операцию. Также проводится эвакуация жителей поврежденной многоэтажки. По состоянию на 16:17 известно о по меньшей мере 33 раненых из-за российского удара.