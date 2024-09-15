Наразі на місці події у Харкові триває рятувальна операція. В багатоповерхівці продовжують розбирати завали, надавати допомогу травмованим та фіксувати чергові воєнні злочини Росії.

До теми У Харкові різко зросла кількість постраждалих, серед них – діти

Скільки дітей серед постраждалих у Харкові

Директор Центру екстреної медичної допомоги у Харкові Віктор Забашта розповів, що серед поранених у Харкові щонайменше троє дітей. Усім їм ще немає 10 років.

Забашта наголосив, що загалом діти, які постраждали від російського удару, зазнали уламкових поранень, переломів, забоїв, струсів головного мозку, а також незначних опіків. Наразі з ними працюють медики та надають необхідну допомогу.

Цього разу окупанти обстріляли багатоповерховий будинок у Немишлянському району Харкова. Очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов розповів, що зруйновано один під'їзд будинку, а також зафіксовано пожежу на 9 поверсі.

Під завалами багатоповерхівки можуть бути люди, тому рятувальники продовжують пошукову операцію. Також проводиться евакуація жителів пошкодженої багатоповерхівки. Станом на 16:17 відомо про щонайменше 33 поранених через російський удар.