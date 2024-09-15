Що вже відомо про постраждалих внаслідок ворожої атаки 15 вересня, передає 24 Канал.

Зверніть увагу У Харкові ворог поцілив по багатоповерхівці: вона горить

До речі, оперативні деталі ворожої атаки – в нашому телеграмі.

Кількість постраждалих у Харкові 15 вересня

Кількість постраждалих внаслідок російського удару по Харкову різко зросла. Володимир Зеленський повідомив, що наразі триває рятувальна операція.

Внаслідок російського удару авіабомбами пошкоджено звичайний житловий будинок і багатоповерхівку.

Уже відомо про 33 поранених мирних мешканців багатоповерхівки. Ворог влучив у 10 поверх будинку, пожежа охопила чотири поверхи – від 9-го по 12-й,

– заявив Ігор Терехов о 16:17.

Також міський голова констатував, що рятувальна операція й гасіння пожежі триває. На місці працюють усі відповідні служби.

Зауважимо, напередодні голова ОВА Олег Синєгубов повідомляв, що серед постраждалих щонайменше 3 дітей.