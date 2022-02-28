Из Хорватии в Украину уже едут воевать добровольцы

Из Хорватии в Украину отправляются воевать первые добровольцы. Они будут помогать нашим защитникам бороться с российскими захватчиками.

О том, что из Хорватии на помощь спешат люди, сообщил репортер хорватского телеканала Nova TV Иван Чоркало.

К теме Британцам разрешили воевать на стороне Украины

Количество добровольцев пока неизвестно. Лишь указали, что это будет "большая группа".

Через несколько дней к украинской армии должна присоединиться большая группа добровольцев. Они имеют предыдущий военный опыт, полны духа и желания помочь украинской армии,

– говорится в сообщении.

Отметим, что ранее президент Украины Владимир Зеленский призывал иностранцев участвовать в войне против России.

Подписывайтесь на телеграм 24 канала, чтобы оперативно узнавать важные новости.