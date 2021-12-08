Из Иловайска вывозил воинов: умер легендарный волонтер Сергей Максимец

В возрасте 69 лет ушел из жизни легендарный волонтер Сергей Максимец с позывным "Дядя Сережа". Он помогал нашим военным с начала российско-украинской войны.

Мужчина был родом из Донецка, но вместе с семьей в июне 2014 года вынужденно покинул дом. Месяцем ранее, в мае, ему сообщили о попадании в расстрельные списки оккупантов.

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Однако Сергей Иванович не сдался и продолжил свою волонтерскую деятельность, в частности:

возил на фронт передачи бойцам;

вывозил из зоны АТО раненых военных;

помогал эвакуироваться гражданским.

Его бусик – это фактически его дом. Сколько тонн снарядов, оборудования и прочего полезного он отвез на передовую, сложно подсчитать. За время волонтерства получил массу наград от боевых подразделений ВСУ, НГУ и других формирований,

– сообщили на фейсбук-странице "Евромайдан SOS".

Вывозил военных из Иловайска

В интервью 24 каналу волонтер Наталья Воронкова рассказала, что Сергей Максимец был одним из самых давних ее водителей в поездках в зону ООС. По ее словам, "с ним была и в самых тяжелых эвакуациях, и под различными обстрелами". Она отметила, что обязана собрату жизнью.

Когда был Иловайск, он ездил на ту сторону, делая вид, что едет забирать вещи из дома. А сам под этими вещами вывозил наших военных, которых находил ранеными в подсолнухах, или которых ему передавали местные жители,

– вспоминает Наталья Воронкова.

Волонтер отметила, что однажды "Дядю Сережу" поймали и бросили в подвал. Однако он "включил дурака", и его отпустили. Наталья добавила, что его жена тоже помогает волонтерам.



Ушел из жизни волонтер Сергей Максимец / Фото из фейсбука Сергея Максимца

На фронте получил серьезные контузии

Сергей Максимец за время своего волонтерства получил серьезные контузии и частично потерял слух. В последние годы он жаловался на проблемы с сердцем:

перенес инфаркт;

впоследствии ему понадобились две сложные операции.

Вероятно, это и стало причиной смерти волонтера, который с начала войны помогал защитникам Украины.