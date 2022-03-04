Из Ирпеня и близлежащих территорий эвакуированы железной дорогой больше 3000 женщин и детей
Источник:Укрзализныця
Ирпень находится в окружении врага. Из города и прилегающих к нему территорий 4 марта эвакуированы железной дорогой более 3000 женщин и детей.
Успешную операцию провели Укрзализныця и СБУ. В настоящее время женщины и дети находятся в безопасном месте.
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Эвакуация из Ирпеня продолжается два дня подряд
3 марта из Ирпеня и прилегающих к городу территорий эвакуированы железной дорогой больше 1000 женщин и детей. В Укрзализныце говорят, что и дальше будут работать в тандеме со стражами порядка. Их цель – эвакуация из наиболее опасных точек.
Добавим, что мэр Виталий Кличко отметил, что 3-миллионный Киев уже покинула половина его жителей.
Людей эвакуировали из Ирпеня / Фото Укрзализныци
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