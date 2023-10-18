Евгений Корнийчук – посол Украины в Израиле – в эфире телемарафона рассказал, что тело отправили 17 октября. Сыну погибшей удалось спастись, информирует 24 Канал.

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Сегодня, 18 октября, отправляют ее несовершеннолетнего сына, который был ранен, в Молдову, затем в Одессу на похороны мамы,

– подчеркнул посол.

Редакция 24 Канала выражает соболезнования родным погибшей.

Он добавил, что Украине удалось организовать 3 эвакуационных рейса. Из Израиля в Украину вернулись 450 граждан. По словам Корнийчука, следующий рейс намечен на 19 октября. В то же время, спрос на эвакуацию существенно снизился. На сайте зарегистрировалось 1800 украинцев. Они готовы купить билеты на эвакуационный рейс.

Что происходит в Израиле

По состоянию на 18 октября 2023 г. война между ХАМАС и Израилем продолжается. Число жертв растет. На фоне трагедии в Израиль прибыл Джо Байден – президент США. В Белом доме подчеркнули, что американский лидер будет задавать жесткие вопросы. В то же время это будет делать как друг страны.