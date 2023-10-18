Євгеній Корнійчук – посол України в Ізраїлі – в ефірі телемарафону розповів, що тіло відправили 17 жовтня. Синові загиблої вдалося врятуватися, інформує 24 Канал.

Зверніть увагу В Ізраїлі заявили про гибель 23 українців: у МЗС України прокоментували інформацію

Сьогодні, 18 жовтня, відправляють її неповнолітнього сина, якого було поранено, до Молдови, потім до Одеси на похорон мами,

– наголосив посол.

Редакція 24 Каналу висловлює співчуття рідним загиблої.

Він додав, що Україні вдалося організувати 3 евакуаційних рейси. З Ізраїлю до України повернулися 450 громадян. За словами Корнійчука, наступний рейс запланований на 19 жовтня. Водночас попит на евакуацію суттєво знизився. На сайті зареєструвалося 1800 українців. Вони готові придбати квитки на евакуаційний рейс.

Що відбувається в Ізраїлі

Станом на 18 жовтня 2023 року війна між ХАМАС та Ізраїлем триває. Кількість жертв зростає. На тлі трагедії до Ізраїлю прибув Джо Байден – президент США. У Білому домі наголосили, що американський лідер ставитиме жорсткі запитання. Водночас робитиме це як друг країни.