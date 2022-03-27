Отправка колонны запланирована на 8 утра

Об этом в телеграме написал энергодарский городской голова Дмитрий Орлов. Он поведал детали эвакуации гражданского населения.

Кстати Жители Энергодара повалили флагшток с красной тряпкой, которую раньше повесили рашисты

Колонна легковых автомобилей по направлению Энергодар – Запорожье начнет формироваться в 06:30. Надо приехать на улицу Курчатова.

Отправка колонны запланирована на 8 утра. Людей будут сопровождать медики и спасатели.

На завтра, 28 марта, будет формироваться колонна легковых автомобилей Энергодар – Запорожье. Начало формирования колонны завтра в 6:30 по улице Курчатова. Отправка колонны в сопровождении автомобилей медиков и спасателей – в 8:00,

– написал Орлов.

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