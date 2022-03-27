Відправлення колони заплановане на 8 ранку

Про це в телеграмі написав енергодарський міський голова Дмитро Орлов. Він розповів деталі евакуації цивільного населення.

До речі Мешканці Енергодару повалили флагшток з червоною ганчіркою, яку раніше повісили рашисти

Колона легкових авто за напрямком Енергодар – Запоріжжя почне формуватися о 06:30. Потрібно приїхати на вулицю Курчатова.

Відправлення колони заплановане на 8 ранку. Людей будуть супроводжувати медики та рятувальники.

На завтра, 28 березня, буде формуватися колона легкових авто Енергодар – Запоріжжя. Початок формування колони завтра о 6:30 на вулиці Курчатова. Відправлення колони у супроводі автомобілів медиків та рятівників – о 8:00,

– написав Орлов.

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