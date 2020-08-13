Эстония депортирует 12 украинских заробитчан, проигнорировавших 14-дневную самоизоляцию.

Фермеры, на которых работали украинцы, обратились в суд, чтобы их работников оставили в Эстонии, однако их иск отклонили. Заробитчане должны покинуть Шенгенскую зону до 14 августа. Об этом сообщает эстонское издание ERR.

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Решение мы приняли, потому что прибывшие работники были в курсе требования о самоизоляции, то есть 14 дней они должны были находиться в своих жилых помещениях. Об этом обязательстве знали и работодатели. Мы считаем, что эти люди намеренно нарушили карантинные требования,

– заявил заместитель гендиректора Департамента полиции и погранохраны Эгерт Беличев.

В полиции заявили, что решили депортировать украинцев, потому что те могут представлять опасность для населения Эстонии.

Что известно о приезде украинских заробитчан в Эстонию

Всего на фермерские работы в Эстонию спецрейсом приехали 150 украинцев. Их всех дважды протестировали на COVID-19. Оказалось, что гастарбайтеры 46 раз нарушили правила самоизоляции. В полиции предполагают, что 17 человек во время карантина работали, но сейчас депортируют 12 человек. Фермеры уверяют, что украинцы не работали на полях, а приводили в порядок свои жилые помещения.

Обратите внимание! После въезда в Эстонию украинцы обязаны отбыть 14-дневную самоизоляцию. За ее нарушение предусмотрены различные санкции. Например, депортация или штраф до 10 тысяч евро. Кроме этого, оштрафовать до 32 тысяч могут и работодатели.