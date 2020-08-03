46 раз украинские рабочие, приехавшие на заработки в Эстонию, нарушали режим самоизоляции. Кому-то условия для самоизоляции не создал работодатель, кто-то просто самостоятельно пренебрегал таким обязательством. Следовательно, теперь нарушителей и их работодателей ждет наказание.

В Эстонии поощрять действия украинцев не собираются. Об этом заявил глава МВД Эстонии Март Хельме. Он сказал, что потребует для нарушителей наказания по всей строгости закона, пишет ERR.

Смотрите также Wizz Air возобновил полеты из Украины в Эстонию, но на следующий день отменил

Правила самоизоляции среди украинцев были нарушены 46 раз. В том числе были обоснованные подозрения, что 17 человек, которым следовало находиться в самоизоляции, работали.

Обратите внимание! Условием въезда украинцев в Эстонию была обязанность работодателя организовать их самоизоляцию.

Это безответственное поведение, потому что оно может нанести предприятиям и всему народу серьезный ущерб, если мы начнем опять вводить ограничения. COVID-19 снова поднимает голову, и мы должны делать все, чтобы уменьшить его распространение. Поэтому нарушителей следует привлечь к ответственности,

– подчеркнул Хельме.

Департамент полиции и пограничной охраны Эстонии за нарушение иностранцами правил самоизоляции может применить различные санкции.

Какие именно санкции могут применить против нарушителей:

Эстония может выслать иностранца из страны;

Наказать его работодателя штрафом до 32 000 евро;

Возбудить уголовное производство за распространение инфекционных болезней.

"Государство не должно толерантно относиться к подобным нарушениям и безответственного поведения", – добавил Хельме.

Как сейчас действуют в Эстонии

Департамент полиции и пограничной охраны уже начал деятельность в этом направлении.

Департамент здоровья может назначить жителям Эстонии и прибывшим в страну иностранцам штраф до 9 600 евро и открыть дело о проступке за нарушение правил карантина.

Отметим, что ранее спецрейсом в Эстонию прилетели 145 украинцев, которые были обязаны провести 14 дней в самоизоляции