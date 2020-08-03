Аж 46 разів українські робітники, що приїхали на заробітки до Естонії, порушували режим самоізоляції. Комусь умови для самоізоляції не створив роботодавець, хтось просто самостійно нехтував таким зобов’язанням. Відтак, тепер на порушників та їх роботодавців чекає покарання.

В Естонії толерувати дії українців не збираються. Про це заявив глава МВС Естонії Март Хельме. Він сказав, що вимагатиме для порушників покарання за всією суворістю закону, пише ERR.

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Правила самоізоляції серед українців були порушені 46 разів. У тому числі були обґрунтовані підозри, що 17 осіб, яким слід було перебувати в самоізоляції, працювали.

Зверніть увагу! Умовою в'їзду українців до Естонії був обов'язок роботодавця організувати їх самоізоляцію.

Це безвідповідальна поведінка, бо вона може завдати підприємствам і всьому народу серйозної шкоди, якщо ми почнемо знову вводити обмеження. COVID-19 знову підіймає голову, і ми повинні робити все, щоб зменшити його поширення. Тому порушників слід притягнути до відповідальності,

– наголосив Хельме.

Департамент поліції і прикордонної охорони Естонії за порушення іноземцями правил самоізоляції може застосувати різні санкції.

Які саме санкції можуть застосувати проти порушників:

Естонія може вислати іноземця з країни;

Покарати його роботодавця штрафом до 32 000 євро;

Порушити кримінальне провадження за поширення інфекційних хвороб.

"Держава не повинна толерантно ставитися до подібних порушень і безвідповідальної поведінки", – додав Хельме.

Як наразі діють в Естонії

Департамент поліції та прикордонної охорони вже розпочав діяльність у цьому напрямку.

Департамент здоров'я може призначити жителям Естонії і прибулим в країну іноземцям штраф до 9 600 євро і відкрити справу про проступок за порушення правил карантину.

Зауважимо, що раніше спецрейсом до Естонії прилетіли 145 українців, які були зобов'язані провести 14 днів у самоізоляції