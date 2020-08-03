Лоукостер Wizz Air з 30 липня відновив авіапольоти з українських міст до естонського Талліна. Втім вже наступного дня їх скасували. Усе через зростання темпів поширення коронавірусу в Україні.

Про те, що польоти лоукостера тривали всього лише один день, пише естонське видання ERR.

До слова Wizz Air відновила рейси з Естонії в Україну

Причиною таких змін є зростання темпів поширення пандемії коронавірусу. Естонський уряд дозволяє авіасполучення з державами, де коефіцієнт захворюваності за останні 14 днів не перевищує 25 на 100 тисяч населення.

У четвер, 30 липня, коли було відновлено сполучення Києва, Львова й Харкова з Таллінном, цей показник становив 24,5. Тобто, практично був на межі з забороною авіасполучення.

Вже наступного дня, 31 липня, в Естонії отримали нову статистику поширення пандемії. Відтак рейси довелося скасувати, адже коефіцієнт зріс до 28.

Саме в ці дні в Україні був черговий пік поширення хвороби. Упродовж 6 діб щоденно реєстрували понад тисячу нових випадків коронавірусу.

Куди українці можуть полетіти на відпочинок: