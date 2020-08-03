Лоукостер Wizz Air с 30 июля возобновил авиаполеты из украинских городов в эстонский Таллин. Впрочем уже на следующий день их отменили. Все из-за роста темпов распространения коронавируса в Украине.

О том, что полеты лоукостера продолжались всего один день, пишет эстонское издание ERR.

К слову Wizz Air возобновила рейсы из Эстонии в Украину

Причиной таких изменений является рост темпов распространения коронавируса. Эстонское правительство позволяет авиасообщение с государствами, где коэффициент заболеваемости за последние 14 дней не превышает 25 на 100 тысяч населения.

В четверг, 30 июля, когда было возобновлено сообщение Киева, Львова и Харькова с Таллинном, этот показатель составлял 24,5. То есть, практически был на грани с запретом авиасообщения.

Уже на следующий день, 31 июля, в Эстонии получили новую статистику распространения пандемии. Следовательно рейсы пришлось отменить, так как коэффициент вырос до 28.

Именно в эти дни в Украине был очередной пик распространения болезни. В течение 6 суток ежедневно регистрировали больше тысячи новых случаев коронавируса.

Куда украинцы могут полететь на отдых: