Wizz Air возобновила рейсы из Эстонии в Украину
Авиакомпания Wizz Air возобновила авиаперелеты из Эстонии в Украину. По состоянию на 30 июля из Таллинна курсируют рейсы во Львов, Киев и Харьков. После прилета в Эстонию украинцы должны пробыть 2 недели на самоизоляции.
Ранее министерство экономики и коммуникаций Эстонии выдало предписание для авиакомпании Wizz Air прекратить полеты между Таллинном и Киевом, однако с 30 июля запрет отменили. Все люди на борту самолета должны соблюдать дистанцию и после прилета отбыть двухнедельный карантин, сообщает EER.
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Поэтому коммерческий директор аэропорта Таллина Ээро Паргмае посоветовал пассажирам взвесить все риски перед покупкой билетов.
Также 1 августа Wizz Air планирует возобновить рейсы в Беларусь, в частности, в Минск.
Куда могут полететь украинцы на отдых?
- Турция;
- Албания;
- ОАЭ;
- Черногория;
- Македония;
- Египет;
- Болгария;
- Хорватия;