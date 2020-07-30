Авиакомпания Wizz Air возобновила авиаперелеты из Эстонии в Украину. По состоянию на 30 июля из Таллинна курсируют рейсы во Львов, Киев и Харьков. После прилета в Эстонию украинцы должны пробыть 2 недели на самоизоляции.

Ранее министерство экономики и коммуникаций Эстонии выдало предписание для авиакомпании Wizz Air прекратить полеты между Таллинном и Киевом, однако с 30 июля запрет отменили. Все люди на борту самолета должны соблюдать дистанцию ​​и после прилета отбыть двухнедельный карантин, сообщает EER. Интересно: Wizz Air запустит новые маршруты из Украины в Италию: куда можно полететь Обратите внимание! Эстония разрешила прямые рейсы из Украины, потому что общее количество заражений коронавирусом на 100 тысяч жителей за последние 14 дней составляет 24,5. Если эта цифра превысит 26 рейсы в украинские города снова отменят. Поэтому коммерческий директор аэропорта Таллина Ээро Паргмае посоветовал пассажирам взвесить все риски перед покупкой билетов. Также 1 августа Wizz Air планирует возобновить рейсы в Беларусь, в частности, в Минск. Куда могут полететь украинцы на отдых? Турция;

Албания;

ОАЭ;

Черногория;

Македония;

Египет;

Болгария;

Хорватия;