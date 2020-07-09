Авиакомпании Wizz Air запретили выполнять рейс Киев – Таллинн до конца июля
Министерство экономики и коммуникаций Эстонии выдало предписание для авиакомпании Wizz Air прекратить полеты между Таллинном и Киевом. Действие этого предписания пока – до конца июля.
Решение о запрете рейса Киев – Таллинн приняли из-за уровеня заболеваемости коронавирусом в Украине. Полеты были прекращены с 6 июля, сообщает эстонское издание ERR.
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Запрет на полеты действует до 28 июля – именно в этот день Министерство экономики должно вновь рассмотреть этот вопрос. Об этом рассказал коммерческий директор Таллиннского аэропорта Ээро Пяргмяэ.
Он также сообщил, что рейсы, которыми в основном пользуются украинские рабочие, оказались популярными.
Какие еще маршруты Wizz Air не работают
По данным Avainews, информация системы бронирования авиаперевозчика и данные аэропортов свидетельствуют о том, что Wizz Air приостановила полеты по трем маршрутам из Украины в Эстонию.
Это рейсы:
- Киев – Таллин,
- Львов – Таллин,
- Харьков – Таллин.
Последний рейс из Киева в Эстонию Wizz Air выполнил 6 июля. Из Львова и Харькова в Таллинн лоу-кост слетал только один раз – 4 июля, когда впервые запустили этот маршрут.
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