Министерство экономики и коммуникаций Эстонии выдало предписание для авиакомпании Wizz Air прекратить полеты между Таллинном и Киевом. Действие этого предписания пока – до конца июля.

Решение о запрете рейса Киев – Таллинн приняли из-за уровеня заболеваемости коронавирусом в Украине. Полеты были прекращены с 6 июля, сообщает эстонское издание ERR.

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Запрет на полеты действует до 28 июля – именно в этот день Министерство экономики должно вновь рассмотреть этот вопрос. Об этом рассказал коммерческий директор Таллиннского аэропорта Ээро Пяргмяэ.

Он также сообщил, что рейсы, которыми в основном пользуются украинские рабочие, оказались популярными.

Какие еще маршруты Wizz Air не работают

По данным Avainews, информация системы бронирования авиаперевозчика и данные аэропортов свидетельствуют о том, что Wizz Air приостановила полеты по трем маршрутам из Украины в Эстонию.

Это рейсы:

Киев – Таллин,

Львов – Таллин,

Харьков – Таллин.

Последний рейс из Киева в Эстонию Wizz Air выполнил 6 июля. Из Львова и Харькова в Таллинн лоу-кост слетал только один раз – 4 июля, когда впервые запустили этот маршрут.

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