Согласно авиационными правилами, авиакомпании не несут ответственности за отказ пассажиру во въезде в страну. Обо всех необходимых для въезда документах должны позаботиться сами пассажиры.

Авиакомпания также имеет право отказать в перевозке пассажиру, который не выполнил законов или документы которого не оформлены должным образом. Об этом сообщили в Госавиаслужбе Украины.

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За что еще отвечает пассажир

Пассажир отвечает за:

получение всех необходимых для путешествия документов, в частности виз, разрешений, справок и т.п.,

за выполнение требований законодательства относительно выезда, въезда, транзита страны отправления, прибытия и транзита.

Пассажир также должен по требованию авиакомпании или госорганов уплатить соответствующий тариф за перевозку в обратном направлении. Это в случае, если от пассажира будут требовать вернуться в место отправления или место в связи с отказом страны принять такого пассажира. Независимо от того, является ли эта страна местом назначения или транзитной страной.

Важно! При планировании поездок за пределы Украины обязательно необходимо проверять информацию о требованиях пересечения границы страны назначения и/или транзита, или обратиться к авиакомпании (агенту по продажам).

Авиакомпания может не возвращать деньги

Авиакомпания имеет право не возвращать деньги, которые пассажир оплатил за перелет к месту, где ему отказали во въезде, или к месту депортации.

При этом авиакомпания (агент по продаже) во время оформления билетов обязана сообщить пассажиру административные формальности во время путешествия по соответствующему маршруту.

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Как проверить, можно ли въезжать украинцам в ту или иную страну

Проверить актуален ли режим въезда и транзита для граждан Украины в любой стране мира можно на интерактивной карте МИД или на интерактивной карте IATA COVID-19 Travel Regulations Map (powered by Timatic).

Также можно использовать веб-платформу поддержки восстановления туризма в Европе. Она предоставляет информацию в режиме реального времени об ограничениях на границах и доступных туристических услугах в государствах-членах ЕС.

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