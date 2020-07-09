Отказ во въезде в страну: авиакомпании за это не отвечают
Согласно авиационными правилами, авиакомпании не несут ответственности за отказ пассажиру во въезде в страну. Обо всех необходимых для въезда документах должны позаботиться сами пассажиры.
Авиакомпания также имеет право отказать в перевозке пассажиру, который не выполнил законов или документы которого не оформлены должным образом. Об этом сообщили в Госавиаслужбе Украины.
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За что еще отвечает пассажир
Пассажир отвечает за:
- получение всех необходимых для путешествия документов, в частности виз, разрешений, справок и т.п.,
- за выполнение требований законодательства относительно выезда, въезда, транзита страны отправления, прибытия и транзита.
- Пассажир также должен по требованию авиакомпании или госорганов уплатить соответствующий тариф за перевозку в обратном направлении. Это в случае, если от пассажира будут требовать вернуться в место отправления или место в связи с отказом страны принять такого пассажира. Независимо от того, является ли эта страна местом назначения или транзитной страной.
Авиакомпания может не возвращать деньги
Авиакомпания имеет право не возвращать деньги, которые пассажир оплатил за перелет к месту, где ему отказали во въезде, или к месту депортации.
При этом авиакомпания (агент по продаже) во время оформления билетов обязана сообщить пассажиру административные формальности во время путешествия по соответствующему маршруту.
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Как проверить, можно ли въезжать украинцам в ту или иную страну
Проверить актуален ли режим въезда и транзита для граждан Украины в любой стране мира можно на интерактивной карте МИД или на интерактивной карте IATA COVID-19 Travel Regulations Map (powered by Timatic).
Также можно использовать веб-платформу поддержки восстановления туризма в Европе. Она предоставляет информацию в режиме реального времени об ограничениях на границах и доступных туристических услугах в государствах-членах ЕС.
Отказ во въезде украинцам в Грецию: коротко о ситуации
- 4 июля в аэропорту Афин задержали прибывших из Киева 17 украинцев. Все из-за запрета на въезд в ЕС гражданам третьих стран; среди задержанных были 2 детей 8 и 9 лет.
- С 1 июля ЕС разрешил въезд туристам из так называемого "безопасного" списка, в который вошли 15 стран. Однако для граждан Украины, кроме отдельных категорий, въезд в ЕС пока остается закрытым.
- 7 июля глава МИД Дмитрий Кулеба сообщил, что для 16 украинцев, которых не пустили в Грецию, забронированные билеты на 2 рейса авиакомпании Ryanair для возвращения в Украину. Билеты должна была оплатить сама авиакомпания. Украинцам не поставили отметки о депортации.
- Кулеба тогда также призвал авиакомпании не продавать билеты людям, зная, что они не входят в категорий, имеющие право въезда в страну назначения. А украинцев министр призвал тщательно проверять информацию об условиях въезда.