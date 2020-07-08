Украинцев вернули из Афин в Киев после трех дней переговоров дипломатов и пограничников и изучения многочисленных документов. Позволили пересечь границу только 4 людям из 17. Однако и остальным не вписали депортацию.

Вечером вторника, 7 июля, инцидент с задержанными в Афинах украинцами подошел к концу, сообщает 24 канал.

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17 украинцев, напомним, в субботу, 4 июля, прилетели в Афины. Но попали не в город, а в изолятор аэропорта. Несколько дней греческая и украинская стороны вели переговоры и изучали документы.

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Немного ранее одну украинку пропустили на территорию Греции – она ехала транзитом в Париж на учебу.



А после 3 суток содержания в изоляторе пограничники Греции внезапно дали разрешение на въезд трех человек. Как пишет " Европейская правда ", они указали цель визита как "бизнес". Интересно, что до вторника греки запросы украинского посольства по этому поводу удовлетворять отказывались, и почему передумали – неизвестно.



В этот же день, 7 июля, 12 украинцев (среди которых и 2 детей) авиакомпания Ryanair вернула в Киев.



Вечером же пограничники и консулы посадили на самолет Wizz Air последнюю из украинок, которых задержали в субботу.

Что важно, украинские дипломаты смогли договориться с греками, чтобы те не поставили ни одному из граждан Украины штампа о депортации. То есть, запрета посещать Евросоюз в дальнейшем у них не будет.

Украинцы вернулись из Афин в Киев: смотрите видео 24 канала