Украинцев не пустили в Афины и три дня держали в изоляторе: чем завершился инцидент – видео
Украинцев вернули из Афин в Киев после трех дней переговоров дипломатов и пограничников и изучения многочисленных документов. Позволили пересечь границу только 4 людям из 17. Однако и остальным не вписали депортацию.
Вечером вторника, 7 июля, инцидент с задержанными в Афинах украинцами подошел к концу, сообщает 24 канал.
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17 украинцев, напомним, в субботу, 4 июля, прилетели в Афины. Но попали не в город, а в изолятор аэропорта. Несколько дней греческая и украинская стороны вели переговоры и изучали документы.
Чем в итоге завершился инцидент с украинцами в Афинах
- Немного ранее одну украинку пропустили на территорию Греции – она ехала транзитом в Париж на учебу.
- А после 3 суток содержания в изоляторе пограничники Греции внезапно дали разрешение на въезд трех человек. Как пишет "Европейская правда", они указали цель визита как "бизнес". Интересно, что до вторника греки запросы украинского посольства по этому поводу удовлетворять отказывались, и почему передумали – неизвестно.
- В этот же день, 7 июля, 12 украинцев (среди которых и 2 детей) авиакомпания Ryanair вернула в Киев.
- Вечером же пограничники и консулы посадили на самолет Wizz Air последнюю из украинок, которых задержали в субботу.
Украинцы вернулись из Афин в Киев: смотрите видео 24 канала
Заметим, история с Афинами, возможно, и не закончилась, а изолятор в греческом аэропорту не будет долго пустым. Ибо 7 июля с Киева в Афины таки вылетел новый рейс Ryanair.