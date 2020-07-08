Українців повернули з Афін до Києва після трьох днів перемовин дипломатів та прикордонників і вивчення численних документів. Дозволили перетнути кордон лише 4 людям із 17. Однак і решті не вписали депортацію.

Увечері вівторка, 7 липня, інцидент із затриманими в Афінах українцями добіг кінця, повідомляє 24 канал.

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17 українців, нагадаємо, у суботу, 4 липня, прилетіли до Афін. Але потрапили не до міста, а в ізолятор аеропорту. Кілька днів грецька та українська сторони вели переговори та вивчали документи.

Чим у підсумку завершився інцидент з українцями в Афінах

Трохи раніше одну українку пропустили на територію Греції – вона їхала транзитом до Парижу на навчання.



на територію Греції – вона їхала транзитом до Парижу на навчання. А після 3 діб тримання в ізоляторі прикордонники Греції раптово дали дозвіл на в’їзд трьох людей. Як пише "Європейська правда", вони задекларували мету візиту як "бізнес". Цікаво, що до вівторка греки запити українського посольства щодо цього задовольняти відмовлялися, і чому передумали – не відомо.



– не відомо. Цього ж дня, 7 липня, 12 українців (серед яких і 2 дітей) авіакомпанія Ryanair повернула до Києва.



до Києва. Увечері ж прикордонники та консули посадили на літак Wizz Air останню з українок, яких затримали у суботу.

Що важливо, українські дипломати змогли домовитися із греками, щоб ті не поставили жодному з громадян України штампу про депортацію. Тобто, заборони відвідувати Євросоюз надалі у них не буде.

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Зауважимо, історія з Афінами, можливо, й не закінчилася, а ізолятор в грецькому аеропорту не буде довго порожнім. Адже 7 липня з Києва до Афін полетів новий рейс Ryanair.