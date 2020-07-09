Відмова у в’їзді до країни: авіакомпанії за це не відповідають
Згідно з авіаційними правилами, авіакомпанії не відповідають за відмову пасажирові у в’їзді до країни. Про всі необхідні для в’їзду документи мають подбати самі пасажири.
Авіакомпанія також має право відмовити в перевезенні пасажиру, який не виконав законів або документи якого не оформлено належним чином. Про це повідомили у Державіаслужбі України.
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Що ще є відповідальністю пасажира
Пасажир відповідає за:
- отримання всіх необхідних для подорожі документів, зокрема віз, дозволів, довідок тощо,
- за виконання вимог законодавства щодо виїзду, в’їзду, транзиту країни відправлення, прибуття та транзиту.
- Пасажир також повинен на вимогу авіакомпанії або держорганів сплатити відповідний тариф за перевезення у зворотному напрямку. Це у разі, якщо від пасажира вимагатимуть повернутися у місце відправлення або інше місце у зв’язку з відмовою країни прийняти такого пасажира. Це незалежно від того, чи є ця країна місцем призначення або транзитною країною.
Авіакомпанія може не повертати гроші
Авіакомпанія має право не повертати гроші, які пасажир сплатив за переліт до місця, де йому відмовили у в’їзді, або до місця депортації.
При цьому авіакомпанія (агент з продажу) під час оформлення квитків зобов’язана повідомити пасажирові адміністративні формальності під час подорожі за відповідним маршрутом.
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Як перевірити, чи можна в’їжджати українцям в ту чи іншу країну
Перевірити актуальний режим в’їзду та транзиту для громадян України у будь-якій країні світу можна на інтерактивній мапі МЗС або на інтерактивній мапі IATA COVID-19 Travel Regulations Map (powered by Timatic).
Також можна використовувати веб-платформу підтримки відновлення туризму в Європі. Вона надає інформацію в режимі реального часу про обмеження на кордонах та доступні туристичні послуги в державах-членах ЄС.
Відмова у в’їзді українцям у Грецію: коротко про ситуацію
- 4 липня в аеропорту Афін затримали прибулих з Києва 17 українців. Усе через заборону на в’їзд до ЄС громадянам третіх країн; серед затриманих були 2 дітей 8 та 9 років.
- З 1 липня ЄС дозволив в'їзд туристам з так званого "безпечного" списку, в який увійшли 15 країн. Проте для громадян України, крім окремих категорій, в’їзд до ЄС наразі залишається закритим.
- 7 липня глава МЗС Дмитро Кулеба повідомив, що для 16 українців, яких не впустили в Грецію, заброньовані квитки на 2 рейси авіакомпанії Ryanair для повернення в Україну. Квитки мала оплатити сама авіакомпанія. Українцям не поставили позначки про депортацію.
- Кулеба тоді також закликав авіакомпанії не продавати квитки людям, знаючи, що вони не входять до категорій, які мають право в'їзду до країни призначення. А українців міністр закликав ретельно перевіряти інформацію про умови в'їзду.