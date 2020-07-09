Згідно з авіаційними правилами, авіакомпанії не відповідають за відмову пасажирові у в’їзді до країни. Про всі необхідні для в’їзду документи мають подбати самі пасажири.

Авіакомпанія також має право відмовити в перевезенні пасажиру, який не виконав законів або документи якого не оформлено належним чином. Про це повідомили у Державіаслужбі України.

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Що ще є відповідальністю пасажира

Пасажир відповідає за:

отримання всіх необхідних для подорожі документів, зокрема віз, дозволів, довідок тощо,

за виконання вимог законодавства щодо виїзду, в’їзду, транзиту країни відправлення, прибуття та транзиту.

Пасажир також повинен на вимогу авіакомпанії або держорганів сплатити відповідний тариф за перевезення у зворотному напрямку. Це у разі, якщо від пасажира вимагатимуть повернутися у місце відправлення або інше місце у зв’язку з відмовою країни прийняти такого пасажира. Це незалежно від того, чи є ця країна місцем призначення або транзитною країною.

Важливо! При плануванні подорожей за межі України обов’язково необхідно перевіряти інформацію щодо вимог перетину кордону країни призначення та/або транзиту, або звернутися до авіакомпанії (агента з продажу).

Авіакомпанія може не повертати гроші

Авіакомпанія має право не повертати гроші, які пасажир сплатив за переліт до місця, де йому відмовили у в’їзді, або до місця депортації.

При цьому авіакомпанія (агент з продажу) під час оформлення квитків зобов’язана повідомити пасажирові адміністративні формальності під час подорожі за відповідним маршрутом.

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Як перевірити, чи можна в’їжджати українцям в ту чи іншу країну

Перевірити актуальний режим в’їзду та транзиту для громадян України у будь-якій країні світу можна на інтерактивній мапі МЗС або на інтерактивній мапі IATA COVID-19 Travel Regulations Map (powered by Timatic).

Також можна використовувати веб-платформу підтримки відновлення туризму в Європі. Вона надає інформацію в режимі реального часу про обмеження на кордонах та доступні туристичні послуги в державах-членах ЄС.

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