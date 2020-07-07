Випадок із затриманими українцями у Греції вже не перший, – Кулеба
12 українців, яких напередодні затримали у Греції в аеропорті Афін, повернуться додому 7 липня. Авіакомпанія Ryanair оплатила українцям зворотні квитки.
Глава МЗС Дмитро Кулеба під час брифінгу заявив, що насправді це уже друга така ситуація за час карантину, але перша обійшлася "без галасу", повідомляє 24 канал.
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На жаль, попри наші зусилля перша ситуація не стала уроком для авіакомпаній, які продовжили брати на борт українців, заздалегідь знаючи, що їх не пустять на територію ЄС,
– пояснив Кулеба.
За словами глави МЗС, для 12 українців уже заброньовані квитки на авіарейси компанії Ryanair на 7 липня о 17:10 та 21:55. Авіаперевізник оплатив квитки за власний кошт.
Посольство України в Ірландії активно працювало з Ryanair для того, щоб ці рейси відбулися.
Дмитро Кулеба наголосив, що посольство України в Греції працює над тим, щоб українці не отримали депортації. Станом на 10:30 домовлено, що цього не відбудеться.
Поради від Кулеби
Політик закликав авіакомпанії не продавати квитки на ті напрямки, які поки для нас закриті. Таким чином авіакомпанія залишає покупця "сам на сам з проблемами".
Українців Кулеба просить детально перевіряти всю інформацію напередодні поїздки. Глава МЗС наголосив, що "проскочити" на кордоні не вдасться, бо країни ЄС дуже жорстко контролюють ситуацію через пандемію.
Затримання 17 українців у Греції: що відомо
- 4 липня українці прибули до аеропорту Афін двома рейсами лоукостерів Wizzair та Ryanair.
- Після прибуття в аеропорт під час паспортного контролю 17 громадянам України відмовили у в'їзді в країну та затримали.
- Серед них – 15 дорослих і двоє дітей.
- Людей відправили ночувати у поліцейський відділок, де розмістили в камерах, які не мали елементарних умов для комфорту. В них забрали багаж.
- Затриманих не захотіли впускати до Греції через заборону на в'їзд до ЄС громадянам третіх країн.
- Українці повернуться додому 7 липня.