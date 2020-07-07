12 украинцев, которых накануне задержали в Греции в аэропорту Афин, вернутся домой 7 июля. Авиакомпания Ryanair оплатила украинцам обратные билеты.

Глава МИД Дмитрий Кулеба во время брифинга заявил, что на самом деле это уже вторая такая ситуация за время карантина, но первая обошлась "без шума", сообщает 24 канал.

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К сожалению, несмотря на наши усилия, первая ситуация не стала уроком для авиакомпаний, которые продолжили брать на борт украинцев, заранее зная, что их не пустят на территорию ЕС,

– объяснил Кулеба.

По словам главы МИД, для 12 украинцев уже забронированы билеты на авиарейсы компании Ryanair на 7 июля в 17:10 и 21:55. Авиаперевозчик оплатил билеты за свой счет.

Посольство Украины в Ирландии активно работало с Ryanair для того, чтобы эти рейсы состоялись.

Дмитрий Кулеба подчеркнул, что посольство Украины в Греции работает над тем, чтобы украинцы не получили депортацию. По состоянию на 10:30 договорено, что этого не произойдет.

Советы от Кулебы

Политик призвал авиакомпании не продавать билеты на те направления, которые пока для нас закрыты. Таким образом авиакомпания оставляет покупателя "один на один с проблемами".

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Украинцев Кулеба просит детально проверять всю информацию накануне поездки. Глава МИД подчеркнул, что "проскочить" на границе не удастся, потому что страны ЕС очень жестко контролируют ситуацию из-за пандемии.

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