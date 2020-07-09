Міністерство економіки та комунікацій Естонії видало припис для авіакомпанії Wizz Air припинити польоти між Таллінном і Києвом. Дія цього припису наразі – до кінця липня.

Рішення про заборону рейсу Київ – Таллінн ухвалили через рівень захворюваності на коронавірус в Україні. Польоти були припинені з 6 липня, повідомляє естонське видання ERR.

Коли рішення можуть переглянути

Важливо Відмова у в’їзді до країни: авіакомпанії за це не відповідають

Заборона на польоти діє до 28 липня – саме в цей день Міністерство економіки має знову розглянути це питання. Про це розповів комерційний директор Талліннського аеропорту Ееро Пяргмяе.

Він також повідомив, що рейси, якими здебільшого користуються українські робітники, виявилися популярними.

Які ще маршрути Wizz Air не працюють

За даними Avainews, інформація системи бронювання авіаперевізника і дані аеропортів свідчать про те, що Wizz Air призупинила польоти за трьома маршрутами з України в Естонію.

Це рейси:

Київ – Таллінн,

Львів – Таллінн,

Харків – Таллінн.

Останній рейс з Києва до Естонії Wizz Air виконав 6 липня. Зі Львова та Харкова до Таллінна лоу-кост злітав тільки один раз – 4 липня, коли й запустили вперше цей маршрут.

Корисно Для українців наразі відкриті 23 країни світу, але не з ЄС: перелік



Які країни відкриті для українців / Інфографіка 24 каналу