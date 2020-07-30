Wizz Air відновила рейси з Естонії в Україну
Авіакомпанія Wizz Air відновила авіаперельоти з Естонії в Україну. Станом на 30 липня з Таллінна курсують рейси до Львова, Києва та Харкова. Після прильоту в Естонію українці повинні пробути 2 тижні на самоізоляції.
Раніше міністерство економіки та комунікацій Естонії видало припис для авіакомпанії Wizz Air припинити польоти між Таллінном і Києвом, однак з 30 липня заборону скасували. Усі люди на борту літака повинні дотримуватись дистанції та опісля прильоту відбути двотижневий карантин, повідомляє EER.
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Тож комерційний директор аеропорту Таллінна Ееро Паргмае порадив пасажирам зважити всі ризики перед покупкою квитків.
Також 1 серпня Wizz Air планує відновити рейси до Білорусі, зокрема, до Мінська.
Куди можуть полетіти українці на відпочинок?
- Туреччина;
- Албанія;
- ОАЕ;
- Чорногорія;
- Македонія;
- Єгипет;
- Болгарія;
- Хорватія;