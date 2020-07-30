Авіакомпанія Wizz Air відновила авіаперельоти з Естонії в Україну. Станом на 30 липня з Таллінна курсують рейси до Львова, Києва та Харкова. Після прильоту в Естонію українці повинні пробути 2 тижні на самоізоляції.

Раніше міністерство економіки та комунікацій Естонії видало припис для авіакомпанії Wizz Air припинити польоти між Таллінном і Києвом, однак з 30 липня заборону скасували. Усі люди на борту літака повинні дотримуватись дистанції та опісля прильоту відбути двотижневий карантин, повідомляє EER. Цікаво: Wizz Air запустить нові маршрути з України в Італію: куди можна полетіти Зверніть увагу! Естонія дозволила прямі рейси з України, тому що загальна кількість заражень коронавірусом на 100 тисяч жителів за останні 14 днів становить 24,5. Якщо ця цифра перевищить 26, рейси в українські міста знову скасують. Тож комерційний директор аеропорту Таллінна Ееро Паргмае порадив пасажирам зважити всі ризики перед покупкою квитків. Також 1 серпня Wizz Air планує відновити рейси до Білорусі, зокрема, до Мінська. Куди можуть полетіти українці на відпочинок? Туреччина;

Албанія;

ОАЕ;

Чорногорія;

Македонія;

Єгипет;

Болгарія;

Хорватія;