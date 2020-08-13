З Естонії депортують українців, які порушили самоізоляцію
Естонія депортує 12 українських заробітчан, що проігнорували 14-денну самоізоляцію.
Фермери, на яких працювали українці, звернулись до суду, аби їхніх працівників залишили в Естонії, однак їх позов відхилили. Заробітчани мають покинути Шенгенську зону до 14 серпня. Про це повідомляє естонське видання ERR.
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Рішення ми ухвалили, тому що прибулі працівники були в курсі вимоги про самоізоляцію, тобто 14 днів вони мали перебувати в своїх житлових приміщеннях. Про це зобов'язання знали й роботодавці. Ми вважаємо, що ці люди навмисно порушили карантинні вимоги,
– заявив заступник гендиректора Департаменту поліції і прикордонної охорони Егерт Беличев.
У поліції заявили, що вирішили депортувати українців, тому що ті можуть становити небезпеку для населення Естонії.
Що відомо про приїзд українських заробітчан в Естонію
Загалом на фермерські роботи до Естонії спецрейсом приїхали 150 українців. Їх всіх двічі протестували на COVID-19. Виявилось, що заробітчани 46 разів порушили правила самоізоляції. В поліції припускають, що 17 людей під час карантину працювали, але наразі депортують 12 осіб. Фермери запевняють, що українці не працювали на полях, а приводили в порядок свої житлові приміщення.