В разведке сообщили, что в течение последних дней проводились международные переговоры о возможной эвакуации украинских граждан из Афганистана.
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Сегодня (23 сентября – 24 канал) утром переговоры завершились успехом и гражданский самолет вылетел с территории аэропорта города Кабул. На борту самолета находились около 100 граждан.
– отметили в ГУР.
Ожидается, что самолет с эвакуированными лицами прибудет в Киев в течение 24 часов.
"Украина в очередной раз продемонстрировала свою решимость в вопросе помощи своим гражданам за рубежом, а также протянула руку помощи гражданам других стран", – добавили разведчики.
Из Кабула вылетел еще один украинский самолет с сотней эвакуированных / Фото ГУР МО
Эвакуация украинцев из Афганистана
- Впервые украинский самолет прибыл в Афганистан в ночь на 16 августа. Тогда из страны удалось эвакуировать только 8 украинцев, а также 72 иностранцев.
- Второй эвакуационный борт доставил людей из Кабула в Киев 22 августа. На борту самолета находились 83 человека, из них 31 гражданин Украины.
- В Киевский международный аэропорт "Борисполь" 28 августа прибыли самолеты, которые вывезли из афганской столицы около 400 человек. Из них 80 – украинцы.