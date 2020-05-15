Из Китая в Украину вылетит последний эвакуационный рейс: что делать тем, кто не успел

Последний спецрейс из китайского Шанхая вылетит в Украину 17 мая. После этого эвакуироваться самостоятельно можно будет только через Беларусь.

Рейс выполнит авиакомпания "Международные авиалинии Украины", сообщила пресс-служба посольства Украины в Китае.

Кстати Украина организует еще один эвакуационный рейс из Вены в Киев: даты

Стоимость билета около 6,5 тысяч юаней, то есть около 24 тысяч гривен.

Кто может воспользоваться рейсом

Воспользоваться рейсом могут не только украинцы, но и иностранцы с правом на проживание в Украине, а также граждане других стран, которые являются вторым из супругов или детьми граждан Украины.

В посольстве отметили, что скорее всего, больше спецрейсов из Китая не будет, а спрогнозировать дату возобновления регулярного авиасообщения невозможно.

Как вернуться тем, кто не успел

Единственным вариантом для возвращения в Украину будет транзитный рейс через Беларусь. Сейчас стоимость билета в Минск – около 16 тысяч 800 юаней, то есть 63 тысячи гривен.

В посольстве прогнозируют, что авиасообщение с Минском также могут прекратить из-за ухудшения ситуации с коронавирусом.

О коронавирусе в Беларуси – читайте по ссылке.

После введения карантина в Украине почти полностью прекратили авиасообщение, самолетом пользуются только те граждане, которых эвакуируют спецрейсами.

Сейчас в Украине во время карантина действуют всего 18 пунктов пропуска на границе, которые можно пересечь исключительно на авто.