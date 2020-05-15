З Китаю до України вилетить останній евакуаційний рейс: що робити тим, хто не встиг

Останній спецрейс з китайського Шанхаю вилетить до України 17 травня. Після цього евакуюватися самостійно можна буде лише через Білорусь.

Рейс виконає авіакомпанія "Міжнародні авіалінії України", повідомила пресслужба посольства України у Китаї.

До речі Україна організує ще один евакуаційний рейс з Відня до Києва: дати

Вартість квитка близько 6,5 тисяч юанів, тобто близько 24 тисяч гривень.

Хто може скористатися рейсом

Скористатися рейсом можуть не тільки українці, але й іноземці з правом на проживання в Україні, а також громадяни інших країн, які є другим з подружжя або дітьми громадян України.

У посольстві наголосили, що швидше за все, більше спецрейсів з Китаю не буде, а спрогнозувати дату відновлення регулярного авіасполучення неможливо.

Як повернутися тим, хто не встиг

Єдиним варіантом для повернення в Україну буде транзитний рейс через Білорусь. Наразі вартість квитка в Мінськ – близько 16 тисяч 800 юанів, тобто 63 тисячі гривень.

У посольстві прогнозують, що авіасполучення з Мінськом також можуть припинити через погіршення ситуації з коронавірусом.

Про коронавірус у Білорусі – читайте за посиланням.

Після запровадження карантину в Україні майже повністю припинили авіасполучення, літаком користуються лише ті громадяни, яких евакуюють спецрейсами.

Наразі в Україні під час карантину діють лише 18 пунктів пропуску на кордоні, які можна перетнути виключно на авто.