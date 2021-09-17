Наши воины вернулись на родную землю после выполнения задач по поддержанию мира и безопасности в африканской стране.

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Сегодня в международном аэропорту "Львов" в 01:27 успешно приземлился борт с украинскими миротворцами из состава 12-й ротации 18-го отдельного вертолетного отряда,

– сообщили в Минобороны.

Это был второй и последний рейс с военнослужащими 12-й ротации, которые почти год выполняли почетную миротворческую миссию в ДР Конго.

Обратите внимание! В ближайшие дни военных ждет медицинское обследование. Только после него они смогут вернуться в свои воинские коллективы и дома.

Военных встречали родные

На Родине миротворцев с нетерпением ждали родные и близкие, друзья и коллеги.

Во время торжественного построения полковник Максим Самиленко поблагодарил подчиненных за добросовестное выполнение служебных обязанностей и вручил награды и грамоты.

Чем была памятной эта ротация Прежде всего тем, что вертолетчики в конце мая, когда из-за извержения вулкана в городе Гома сложилась опасная ситуация касательно жизни и безопасности мирного населения города, были привлечены к ежедневной эвакуации местных жителей и персонала Миссии ООН. Только в один из дней миротворцы в экстремальных условиях эвакуировали около 200 человек. Тогда наш отряд оставался единственным, что выполнял летные задачи в условиях чрезвычайной ситуации. Впоследствии его работу высоко оценило руководство Миссии ООН по стабилизации в ДР Конго.

Из Конго вернулись более 150 украинских миротворцев / Фото Минобороны