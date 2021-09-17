Наші воїни повернулися на рідну землю після виконання завдань з підтримання миру та безпеки в африканській країні.

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17 вересня в міжнародному аеропорту "Львів" о 01:27 успішно приземлився борт з українськими миротворцями зі складу 12-ї ротації 18-го окремого вертолітного загону,

– повідомили у Міноборони.

Це був другий і крайній рейс з військовослужбовцями 12-ї ротації, які майже рік виконували почесну миротворчу місію у ДР Конго.

Зверніть увагу! Найближчими днями на військових чекає медичне обстеження. Лише після нього вони зможуть повернутися у свої військові колективи та домівки.

Військових зустрічали рідні

На Батьківщині миротворців із нетерпінням чекали рідні та близькі, друзі і колеги.

Під час урочистого шикування полковник Максим Саміленко подякував підлеглим за сумлінне виконання службових обов'язків і вручив відзнаки та грамоти.

Чим була пам'ятною ця ротація Насамперед тим, що вертолітники наприкінці травня, коли через виверження вулкану в місті Гома склалася небезпечна ситуація щодо життя та безпеки мирного населення міста, були залучені до щоденної евакуації місцевих жителів та персоналу Місії ООН.



Лише в один із днів миротворці в екстремальних умовах евакуювали близько 200 людей. Тоді наш загін був єдиним, що виконував льотні завдання під час НС. Згодом його роботу високо оцінило керівництво Місії ООН зі стабілізації у ДР Конго.

З Конго повернулися понад 150 українських миротворців / Фото Міноборони