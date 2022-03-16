Из города на Житомирщине дети направились автобусами во Францию. Об этом сообщил городской глава Коростеня Владимир Москаленко.

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Мэр Коростеня рассказал, что на границе с Польшей детей пересадят в другие автобусы. Транспорт, который довезет их до границы, потом загрузит гуманитарную помощь и вернется обратно в город.

По словам Москаленко, эту гуманитарную помощь собрали для военных и жителей общины Коростеня неравнодушные французы.

Мэр Коростеня рассказал об эвакуации детей во Францию: смотрите видео

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