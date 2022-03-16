З міста на Житомирщині діти попрямували автобусами до Франції. Про це повідомив міський голова Коростеня Володимир Москаленко.

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Мер Коростеня розповів, що на кордоні з Польщею діток пересадять в інші автобуси. Транспорт, який довезе їх до кордону, натомість завантажить гуманітарну допомогу і повернеться назад у місто.

За словами Москаленка, цю гуманітарну допомогу зібрали для військових та жителів громади Коростеня небайдужі французи.

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