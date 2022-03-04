Из Лисичанска 4 марта отправится эвакуационный поезд

Из Луганской области сегодня, 4 марта, отправится эвакуационный поезд. Он будет следовать из города Лисичанск.

С железнодорожной станции в Лисичанске поезд отправится в 14:00. До города жители области должны добраться самостоятельно.

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Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай заявил, что могут быть определенные изменения, поэтому следует следить за сообщениями.

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