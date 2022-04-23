Он сообщил, что 23 апреля удалось эвакуировать 52 человека из Попасной, где сейчас тяжелая ситуация, еще 32 из Лисичанска и 30 человек из Северодонецка. Люди отправились в безопасные регионы Украины. Всего за 23 апреля было эвакуировано более 110 человек.

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Будем спасать жизнь людей

Из Попасной удалось вывезти человека с инвалидностью, у которой ампутирована нога, а также одного жителя, который получил ранения от обломка снаряда.

Гайдай напомнил, что совсем недавно область покидали более тысячи человек ежедневно, сейчас счет ведется в сотнях.

Но сколько бы ни было – мы будем спасать им жизнь. Еще раз подчеркиваю, наша эвакуация бесплатна – только придите к местам сборов, или дайте о себе знать,

– подчеркнул глава Луганской ОВА.

Гайдай объяснил, что многие жители оставались в области из-за того, что раньше наталкивались на перевозчиков, которые хотели получить за свои услуги огромные деньги, которых у людей нет.

Кроме эвакуации, гуманитарная помощь направлена в населенные пункты Попаснянской общины – Камышеваху, Николаевку и Врубовку.

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