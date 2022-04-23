Він повідомив, що 23 квітня вдалось евакуювати 52 людини з Попасної, де зараз найважча ситуація, ще 32 з Лисичанська та 30 людей з Сєвєродонецька. Люди вирушили до безпечних регіонів України. Залом за 23 квітня було евакуйовано понад 110 людей.

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Будемо рятувати життя людей

З Попасної вдалося вивезти людину з інвалідністю, у якої ампутована нога, а також одного мешканця, який зазнав поранень від уламка снаряду.

Гайдай нагадав, що зовсім нещодавно з область залишали понад тисячу людей щодня, зараз рахунок ведеться у сотнях.

Але скільки би не було – ми рятуватимемо їм життя. Ще раз наголошую, наша евакуація безкоштовна – лише прийдіть до місць зборів, або дайте про себе знати,

– наголосив голова Луганської ОВА.

Гайдай пояснив, що багато мешканців залишались в області через те, що раніше натрапляли на перевізників, які хотіли отримати за свої послуги величезні гроші, яких у людей немає.

Окрім евакуації, гуманітарну допомогу доправлено до населених пунктів Попаснянської громади – Комишувахи, Миколаївки та Врубівки.

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