Из Луганщины за сутки удалось эвакуировать 600 человек

Луганская область находится под постоянным обстрелом оккупантов. Несмотря на это, только 26 марта из-под обстрелов врага удалось спасти еще 600 человек.

Спасатели вывезли людей из интерната

Об эвакуации жителей Луганской области сообщили в ГСЧС. Там заявили, что 26 марта удалось эвакуировать около 600 жителей Луганщины.

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Сообщается, что спасателям удалось вывезти людей из интерната в пгт Нижнее. Больше там нет никого.

Вчера удалось эвакуировать около 600 жителей Луганской области. В частности, вывезли всех людей из интерната в пгт Нижнее Горной общины – больше там нет никого – все в безопасности,

– говорится в сообщении.

Отметим, что 27-го марта в Луганской области уже эвакуировали 275 человек:

155 – из Рубежного;

120 – из Лисичанска.

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