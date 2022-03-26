В результате обстрелов повреждения получили школа и садик, там вылетели окна. Об этом 26 марта рассказал мэр города Андрей Садовый.

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Он отметил, что удары четкие и серьезные. Но во Львове уже нет милитарных объектов, поэтому Россия вредит только гражданским.

Мы до 25 февраля вывели из Львова объекты милитарной инфраструктуры. И эти повреждения, это поврежденные корпусов. На самом деле агрессор бьет по гражданским,

– заявил Садовый.

Он отметил, что никто не знает, какова следующая цель российских ракет, которые сегодня вылетали из Севастополя по Львову и другим регионам.