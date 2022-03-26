Внаслідок обстрілів пошкоджень зазнали школа та садочок, там повилітали вікна. Про це 26 березня розповів мер міста Андрій Садовий.

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Він зауважив, що удари чіткі та серйозні. Але у Львові вже немає мілітарних об'єктів, тому Росія шкодить лише цивільним.

Ми ще до 25 лютого вивели зі Львова об'єкти мілітарної інфраструктури. І ці пошкодження, які є, це пошкоджені корпуси. Насправді агресор б'є по цивільних,

– заявив Садовий.

Він зауважив, що ніхто не знає, якою є наступна ціль російських ракет, які сьогодні вилітали з Севастополя по Львову та інших регіонах.

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