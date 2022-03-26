Про це повідомив мер Львова Андрій Садовий на брифінгу. Крім того, міський голова висловив припущення щодо ракетних ударів по Львова.

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Вибухи у Львові – вітання Байдену від Путіна

Так, Садовий каже, що агресор у такий спосіб вирішив передати вітання американському президенту Джо Байдену, який зараз перебуває з робочим візитом у Польщі.

Я думаю, що сьогоднішніми ударами агресор передає вітання президенту Байдену, який зараз знаходиться у Польщі. А Львів – це 70 кілометрів біля Польщі,

– зауважив він.

За його словами, "чим більше у нас буде зброї, чим скоріше прийдуть системи протиракетної оборони, тим скоріше буде наша перемога".

Також мер Львова підкреслив, що тепер весь світ має зрозуміти, що загроза надзвичайно серйозна, адже ніхто не знає наступних планів ворога.

Окупант двічі бомбив Львів

О 16:51 Андрій Садовий повідомив, що по Львову прилетіли ракети – влучили в один з промислових об'єктів, де зберігали пальне.

Після першого удару жителів міста та області попросили залишатися в укриттях через загрозу повторного обстрілу росіян.

Вже о 19:05, окупанти завдали другий удар. До слова, він відбувся за кілька хвилин до виступу Джо Байдена у Варшаві.

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