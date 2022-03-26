Об этом сообщил мэр Львова Андрей Садовый на брифинге. Кроме того, городской глава высказал предположение о ракетных ударах по Львову.

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Взрывы во Львове – приветствие Байдену от Путина

Садовый говорит, что агрессор таким образом решил передать приветствие американскому президенту Джо Байдену, который сейчас находится с рабочим визитом в Польше.

Я думаю, что сегодняшними ударами агрессор передает приветствие президенту Байдену, который сейчас находится в Польше. А Львов – это 70 километров возле Польши,

– заметил он.

По его словам, "чем больше у нас будет оружия, чем скорее придут системы противоракетной обороны, тем скорее будет наша победа".

Также мэр Львова подчеркнул, что теперь весь мир должен понять, что угроза очень серьезная, ведь никто не знает следующих планов врага.

Оккупант дважды бомбил Львов

В 16:51 Андрей Садовый сообщил, что по Львову прилетели ракеты – попали в один из промышленных объектов, где хранили горючее.

После первого удара жителей города и области попросили оставаться в укрытиях из-за угрозы повторного обстрела россиян.

Уже в 19:05 оккупанты нанесли второй удар. К слову, он прошел за несколько минут до выступления Джо Байдена в Варшаве.