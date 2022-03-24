Из Мариуполя эвакуировали женщин-полицейских

С первых дней российского нашествия на украинские земли Мариуполь находится в осаде оккупантов. Советник Нацполиции Сергей Князев сообщил, что из города удалось эвакуировать женщин-полицейских.

По его словам, приказом главы Нацполиции женщин-полицейских из Мариуполя отправили в другие отделы по всей Украине, а в городе остались полицейские, выполняющие задачи по вооруженному сопротивлению.

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Руководство приняло максимальные меры, чтобы представители полиции женского пола вместе с детьми могли эвакуироваться,

– отметил Князев.

Советник Нацполиции отметил, что некоторые полицейские подразделения, оставшиеся в Мариуполе, помогают социальной инфраструктуре вместе с пожарными и спасателями, например, разбирают завалы, распределяют продукты и воду.

Князев также добавил, что полицейские абсолютно добровольно остались в городе и выполняют свои обязанности, в частности, информируют население о местах, где будут собираться эвакуационные колонны, и помогают людям покинуть город.

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