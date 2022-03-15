Из Мариуполя можно выехать на собственных автомобилях, – Тимошенко

Из оккупированного Мариуполя продолжают эвакуировать население. Стало известно, что сейчас могут выехать жители на автомобилях.

Об этом сообщил заместитель главы Офиса Президента Кирилл Тимошенко.

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Гуманитарный коридор из Мариуполя работает для тех, кто выезжает на собственных авто,

– заявил Тимошенко.

Он также отметил, что люди прибывают в Запорожье – организована встреча в двух пунктах.

Заметим, 15 марта в Украине согласована работа 9 гуманитарных коридоров.

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