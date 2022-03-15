Из Мариуполя можно выехать на собственных автомобилях, – Тимошенко
15 марта 2022 , 21:11Читати новину українською
Источник:телеграм Кирилла Тимошенко
Из оккупированного Мариуполя продолжают эвакуировать население. Стало известно, что сейчас могут выехать жители на автомобилях.
Об этом сообщил заместитель главы Офиса Президента Кирилл Тимошенко.
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Гуманитарный коридор из Мариуполя работает для тех, кто выезжает на собственных авто,
– заявил Тимошенко.
Он также отметил, что люди прибывают в Запорожье – организована встреча в двух пунктах.
Заметим, 15 марта в Украине согласована работа 9 гуманитарных коридоров.
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