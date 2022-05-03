Об этом во время брифинга в Запорожье рассказала вице-премьер Ирина Верещук, передает 24 канал.

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По ее словам, среди эвакуированных из Мариуполя украинцев есть люди, которые находились на "Азовстали".

Мэр Мариуполя Вадим Бойченко во время брифинга поблагодарил всех за возможность спасти жизнь мариупольцев, более 60 дней находившихся в бомбоубежищах.

Люди, прибывшие 2 мая в Запорожье, не были жителями Мариуполя. Эвакуация из нашего города проходит сейчас (3 мая), ждем, когда люди доедут до Запорожья,

– сказал он.